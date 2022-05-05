مزاد علني لبيع موتوسيكلات وتكاتك تابعة لجهات حكومية.. 18 مايو

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزادًا علنيًا؛ لبيع موتوسيكلات وتكاتك مملوكة لجهات حكومية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ 18 مايو الجاري، في إطار سلسلة المزادات الحكومية التي تنظمها الهيئة لبيع بضائع وسيارات وموتوسيكلات مملوكة للجهات الحكومية المختلفة.

ووفقا لموقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم البدء في بيع كراسات الشروط الخاصة بالمزاد العلني بمقر الهيئة في شارع التحرير بحي الدقي بمحافظة الجيزة، بقيمة 400 جنيه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

إحضار بطاقة ضريبية وسجل تجاري

وأكدت الخدمات الحكومية أن الموتوسيكلات والتكاتك التي سيتم عرضها في جلسة الأربعاء، تتنوع بين ماركات وطرازات متعددة، مشيرة إلى أن للدخول في المزاد العلني لشراء الموتوسيكلات، يلزم إحضار بطاقة ضريبية وسجل تجاري لأي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي.

دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه

وأضافت الهيئة أن من بين شرط دخول المزاد العلني، يلزم دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه يتم استردادها عقب انتهاء المزاد مباشرة في حالة عدم الرسو، بينما يتم زيادة المبلغ ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يومًا فقط.

كما أتاحت إمكانية معاينة البضائع المدرجة في جلسة مزاد الأربعاء 18 مايو الجاري في الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك، التي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني المقرر طرحها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن تعقد الهيئة جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بجانب حديقة الفسطاط بعين الصيرة في وسط القاهرة.