الفنان محسن منصور يشيع جنازة والده.. بكاء ومساندة من الفنانين

شيع ظهر اليوم، جثمان والد الفنان محسن منصور من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر الأسرة وسط حضور عدد كبير من الأهل والأقارب، وكذلك عدد من الفنانين، الذين حرصوا على مساندة زميلهم في محنته، فضلا عن مشاركته أحزانه إثر فقدان والده.

بدأ الأمر، عندما أعلن الفنان محسن منصور منذ عدة أيام عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، تعرض والده لأزمة صحية، تسببت فى نقله إلى المستشفى، ووضعه في العناية المركزة.

محسن منصور يطلب الدعاء لوالده

نشر منصور آنذاك قائلا: «دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي»، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معه، ويتمنون الشفاء له، وبالفعل كان كشف الفنان محسن منصور أن حالة والده الصحية حرجة للغاية.

ولكن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن صباح اليوم، وفاة والد الفنان محسن منصور، بعد فترة مرضه، وأن الجنازة ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وبالفعل تم تشييع الجثمان بحضور دكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، الذي حرص على الوقوف بجانب منصور.

بكاء الفنان محسن منصور

لم يكن أشرف زكي الوحيد الذي تواجد، لكن أيضا حضر كل من الفنان سامح الصريطي، الفنان إيهاب فهمي، للوقوف بجانب محسن منصور، الذي ظهرت عليه علامات الحزن والحسرة على فقدان والده، وانهار في البكاء مع ظهور الجثمان فى وداع والده الأخير.

وهناك عدد من الفنانين الذي حرصوا على تعزية الفنان محسن منصور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم وائل عبد العزيز الذي كتب قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».