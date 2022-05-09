انهيار محسن منصور في جنازة والده.. وفهمي والصريطي يساندون زميلهم

وصل جثمان والد الفنان محسن منصور، قبل قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث وافته المنية صباح اليوم.

جنازة والد محسن منصور

وحرص على حضور جنازة والد محسن منصور عدد من الفنانين، منهم سامح الصريطي، إيهاب فهمي، إسماعيل يوسف، محمود عبدالغفار، والمخرج أشرف فايق.

ودخل محسن منصور في حالة بكاء شديدة فور وصول الجثمان إلى المسجد لصلاة الجنازة، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر الأسرة.

وفاة والد محسن منصور

وأعلن محسن منصور وفاة والده، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلاً: «توفي إلى رحمة الله والدي اليوم، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة»، من دون الكشف عن أسباب الوفاة.

نجوم الفن ينعون والد الفنان محسن منصور

ونعى الفنان وائل عبدالعزيز، والد الفنان محسن منصور، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، وعلق الفنان عمرو عبدالعزيز، قائلاً: «لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين».