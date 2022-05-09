وزير الخارجية الأردني: أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنّ أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل قانونيا.

وتابع وزير الخارجية الأردني حديثه قائلاً: «على إسرائيل الحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات في القدس»، مشيراً إلى أن للولايات المتحدة الأمريكية دور رئيسي لدفع عملية السلام.

العلاقات الأردنية الأمريكية

وأضاف الصفدي: «نرفض العبث بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى»، لافتاً إلى أنّ الملك عبدالله الثاني قاد جهودا كبيرة لتحقيق التهدئة في القدس، وأنّ زيارة العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة مهمة لبحث قضايا المنطقة، وفق حديث لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تأتي الزيارة بعد أن تحدث الزعيمان عبر الهاتف، في شهر رمضان المبارك، حيث كان العنف في باحات المسجد الأقصى بالقدس يهز المنطقة.