الأردن يدين الهجوم الإرهابي في سيناء: ندعم مصر ضد الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من رجال القوات المسلحة.

المملكة الأردنية تدعم مصر ضد الإرهاب

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع مصر، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، ومُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل الهجوم الإرهابي

قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.