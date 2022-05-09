أردوغان يعلن مشروعا لإعادة مليون سوري إلى بلادهم 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشروعا لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إعادة السوريين إلى موطنهم

وكانت تركيا ودول أخرى قد بدأت في ترحيل المزيد من السوريين إلى بلادهم، وذلك تحسبا لأن تشهد أوروبا موجة جديدة من الوافدين، ويحتاج صُناع السياسة الأوروبيين إلى ابتكار نهج أكثر استدامة وأطول أجلاً لهذه القضية.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان نية تركيا إعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال سوريا، وذلك لتصاعد الضغط المحلي على اللاجئين قبل الانتخابات العامة في العام المقبل.

الأتراك يصوتون للأحزاب المضادة للاجئين

وأشار استطلاع للرأي أجري العام الماضي إلى أن أكثر من 70% من الأتراك يصوتون لأي حزب يعد باتخاذ إجراءات شديدة بشأن اللاجئين.

مع انطلاق المؤتمر السادس الذي عقده الاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، يحتاج صناع السياسة الأوروبيين إلى الرد بشكل استباقي على إعلان أردوغان قبل أن يكون له عواقب تضر بأهدافهم، التي تشمل رسميًا منح الأمن والتطوع والكرامة للاجئين السوريين.