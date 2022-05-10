إصابة 10 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار أمني

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بنشوب مشاجرة بعزبة البدالة مركز دسوق، أدت لإصابة 7 أشخاص، واستقبلهم مستشفى دسوق العام، كما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق كفر مجر مركز دسوق.

أسماء المصابين

أصيب في المشاجرة كل من محمد عبد اللطيف الصباغ، 30 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، وعبد اللطيف محمد الصباغ 40 سنة، بجروح متفرقة بالوجه والجسم، وجمال عبد اللطيف الصباغ، 55 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ومحمد عصام البزنس، 20 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ورمضان رمضان بدر، 50 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، وأحمد رمضان بدر، 18 سنة البدالة، بجروح متفرقة بالوجه والجسم، ومحمود رمضان بدر، 20 سنة، بجروح متفرقة بالوجه والجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفي دسوق، جار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

كما أصيب في حادث التصادم كل من إسماعيل إسماعيل النكلاوي، 40 سنة، بكسر بالقدم اليمني، ووليد إبراهيم غانم، 37 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإبراهيم إبراهيم غانم، 27 سنة، باشتباه كسر بالرجل اليمنى.