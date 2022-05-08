تلاميذ كفر الشيخ يؤدون امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي اليوم

يؤدي تلاميذ محافظة كفر الشيخ، امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي، اليوم الأحد، بالإضافة لامتحان التربية الدينية في أول أيام امتحانات نهاية العام، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث جرى تجهيز اللجان ليكون هناك تباعد بين التلاميذ داخل اللجنة، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، كما يتواجد رؤساء اللجان ومديري المدارس للعمل على مساعدة الطلاب.

امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي.. اليوم الأول

وبدأ التلاميذ أداء امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي في اليوم الأول للامتحانات، حيث تواجد التلاميذ منذ الصباح الباكر أمام المدارس وسط تواجد مديريها لتنظيم عمليات دخول التلاميذ دون تزاحم أو تدافع، كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، على توفير الجو المناسب للتلاميذ أثناء الامتحانات، وضرورة البعد عن بث الرعب في نفوسهم، فضلا عن التأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية خوفا عليهم من انتقال العدوى.

مراعاة الضوابط في وضع امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى مراعاة الضوابط في وضع امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي، وكافة الامتحانات التي بدأت اليوم وتنتهي يوم 12 مايو الجاري، حيث جرى وضعها من بنك الأسئلة، مشيراً إلى أن هناك غرفة عمليات مشكلة داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم لتلقي شكاوى التلاميذ وأولياء الأمور من الامتحانات، فضلا عن الغرف الفرعية داخل كافة الإدارات التعليمية، وذلك لتذليل أي عقبات قد يمر بها التلاميذ خلال أداء الامتحانات.

تواجد أولياء أمور خلال امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي

وخلال امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي، تواجد عدد من أولياء أمور تلاميذ كفر الشيخ أمام المدارس انتظارا لخروج أبنائهم والاطمئنان عليهم وعلى أدائهم في الامتحان.