طلاب الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ: امتحان اللغة العربية سهل

عبر عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم، مؤكدين أنه جاء من المناهج ومن بنك الأسئلة، وأن رؤساء اللجان والمعلمين وفوروا لهم سبل الراحة خلال أداء الامتحان.

وقال زياد تامر، أحد طلاب الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ، إن امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي جاء سهلا: «الامتحان كان سهل، والمدرسين اطمنوا إننا حلينا كل الأسئلة وطلعونا فسحة علشان ندخل امتحان الدين، والمراقبين كانوا كويسين».

طلاب الصف الرابع الابتدائي: امتحان العربي غير معقد

وأكدت ولي أمر الطالبة أروى محمود، أن امتحان اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي جاء في مستوى الطالب المتوسط والجيد، والأسئلة خلت من التعقيد: «كنا خايفين، بس بنتي طمنتني بين الفترتين إن امتحان اللغة العربية سهل النهاردة، ومش معقد، وبنتمنى بعبع رابعة ابتدائي يخلص لأنه بقى زي الثانوية العامة، والمناهج صعبة جدا، ودا بيخلينا نودي ولادنا تاخد دروس عند مدرس واتنين في المادة الواحدة».

وعبر التلميذ محمود عادل، أحد طلاب الصف الرابع الابتدائي، عن فرحته بسهولة امتحان اللغة العربية، والذي أدوه في أجواء مناسبة وهادئة.

طلاب الصف الرابع الابتدائي: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بكفر الشيخ، اليوم، امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى، بينما يؤدون الآن امتحان التربية الدينية وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

التعليم: لاشكاوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي في اليوم الأول

وأكد مصدر بغرفة العمليات الر ئيسية بديوان عام المديرية لـ«الوطن»، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي من امتحان اللغة العربية حتى الآن، كما أن الغرف الفرعية لم تتلق شكاوى من أولياء الأمور أو التلاميذ، مشيرا إلى التنبيه على المعلمين والمراقبين بتوفير الجو المناسب للتلاميذ خلال فترتي الامتحان.