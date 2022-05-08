صدمة أبناء ضحايا حادث كفر الشيخ.. «ماما وبابا وأخونا وتيتة راحوا عند ربنا»

3 أطفال لا يتعدى عمر الكبرى الـ11 عاما، هم كل ما تبقى من أسرة السيد بدير الغنام، الذي راح هو ووالدته وزوجته ورضيعهما، في غمضة عين إثر حادث تصادم على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ- بلطيم، جلسوا داخل شقتهم في قرية الزاوي التابعة لمركز كفر الشيخ، غير مستوعبين أنهم فقدوا الأم والأب والأخ والجدة في لحظة واحدة، يحاولون استيعاب ما يجرى حولهم لكن عقلهم الصغير ما زال عاجزا.

ملك الغنام: «بابا قال لي أنا جاي ومجاش.. راح عند ربنا»

ملك السيد الغنام، تلك الطفلة التي جلست تحتضن صور والديها وتبكي كثيراً غير مصدقة ما حدث لأسرتها التي كانت تعيش في حب ودفء وسلام، مرددة عبارات «بابا قالي أنا جاي ومجاش، راح عند ربنا وهما ضحكوا عليا وكل شوية يقولولي ماما وبابا وأحمد على وصول، لحد مادفنوهم كلهم وتيتة معاهم وبعدين قالولنا هما عند ربنا».

الطفلة: «ضهري اتكسر بعد وفاة ماما وبابا وجدتي وأخويا»

وخلال بث مباشر أجرته «الوطن»، معها وشقيقتها مرام البالغة من العمر 9 سنوات قالت: «بابا وماما كانوا رايحين يكشفوا على تيتة فاطمة، وقالي خلي بالك من إخواتك على ما نرجع، وقالولي إن وهما راجعين عملوا حادث وهما راجعين ومرجعوش تاني، الساعة 11 الصبح كلمتهم وهما رايحين يكشفوا على تيتة، ومرجعوش».

أضافت الطفلة وهي تبكي قائلة: «سابوني ومشيوا كلهم مرة واحدة، وضهري اتكسر لما عرفت إنهم مش هيرجعوا، وكل شوية يقولولي هما عايشين وفي المستشفى وبيسلموا عليكم وعاوزين يشوفوكم، ومش قالولي إلا لما دفنوهم، وقالولي روحي الوزارية عند خالتوا علشان ميخلونيش أحضر جنازة ماما وبابا وتيتة وأخويا».

وبدموع لم تنقطع، أن أقاربها صمموا على أن تذهب لقرية أخرى لعدم حضورها الجنازة: «قالولي هتيجي بالإسعاف، بس هي واخدة بنج ولما تفوق هتيجي، وروحت زرت قبرهم وقولت ليهم كلهم ربنا يرحمكم بس سبتوني بدري ليه؟».

وعبَّرت خالة الأطفال عن حزنها قائلة: «مش قادرين نستوعب اللي حصل، منى كأنها كانت بتودعنا كلنا، لفت علينا كلنا وسلمت علينا وبعدين مشوفنهاش تاني، كانت لسة عايشة لكن مقدرتش تتحمل الصدمة فماتت بعد زوجها وحماتها وابنها، ولكلنا مش مصدقين».

مرام: «مش هسمع صوت بابا وماما تاني»

بينما أكدت مرام السيد، طفلة لم تكمل عامها الـ9، وهي تبكي: «أمي وأبويا راحوا مننا وماتوا وسابونا ولما عرفت مكنتش مصدقة، وبابا قالنا ذاكروا قبل ما يمشي وإنه لما يرجع هيكمل لينا المذاكرة بس هو مرجعش وأنا مشوفتهوش تاني ومش هسمع صوت ماما ولا بابا تاني».

ووقع حادث تصادم أليم قبل أيام على رافد الطريق الدولي الساحلي أمام قرية كلش راح ضحيته كل من السيد بدير الغنام، مدرس لغة عربية، وزوجته منى محمد، مدرسة ووالدته فاطمة الهنى، ورضيعه أحمد السيد.