«الأرصاد»: انخفاض طفيف في الحرارة والقاهرة تسجل 33 درجة

تنخفض درجات الحرارة قليلًا اليوم الثلاثاء عن أمس، إذ سجلت محطة أرصاد القاهرة 33 درجة مئوية بالنسبة لدرجات الحرارة، ليسود الطقس أجواء حارة على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ويكون الطقس لطيف ليلًا.

الرياح تنشط قليلًا على مناطق من شمال الصعيد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تنشط قليلًا على مناطق من شمال الصعيد، ولكن تبقى الظاهرة المؤثرة بالأجواء هي الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد، وخاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 26 16

طنطا 25 16

شبين الكوم 27 17

دمنهور 26 17

بلطيم 24 18

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 30 14

بورسعيد 24 17

دمياط 24 18

الزقازيق 27 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 28 16

نخل 24 12

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 19

سوهاج 33 19

قنا 33 20

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 34 20

أبوسمبل 34 19

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 32 19

أبورماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18