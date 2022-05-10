بريطانيا: إخفاقات روسيا منعت بوتين من إعلان نجاح قواته في أوكرانيا يوم النصر

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنَّ استخفاف روسيا بالمقاومة الأوكرانية وتخطيطها لـ«أفضل سيناريو» أدى إلى إخفاقات عملياتية يمكن إثباتها، مما منع الرئيس بوتين من إعلان نجاح عسكري كبير في أوكرانيا في احتفالات ذكرى يوم النصر أمس.

استخفاف روسيا بالمقاومة الأوكرانية وراء إخفاق العمليات العسكرية

ووفقًا لآخر تقرير استخباراتي بريطاني، من المرجح جدًا أن تكون خطة الغزو الروسية قد استندت إلى الافتراض الخاطئ بأنها ستواجه مقاومة محدودة وستكون قادرة على تطويق وتجاوز المراكز السكانية بسرعة، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

بريطانيا: خطة الغزو الروسية استندت إلى افتراض خاطئ

ودفع هذا الافتراض القوات الروسية إلى محاولة تنفيذ المرحلة الافتتاحية للعملية بنهج خفيف ودقيق يهدف إلى تحقيق نصر سريع بأقل تكلفة، كما أدى هذا التقدير الخاطئ إلى خسائر لا يمكن تحملها وتقليص لاحق في التركيز التشغيلي لـ روسيا.

واحتفلت روسيا بذكرى يوم النصر أمس، وقال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين إنَّ العملية العسكرية في روسيا كانت ضرورية وفي وقتها المناسب، منوها إلى أنَّ الغرب تسبب في هذه الحرب.

روسيا احتفلت بذكرى يوم النصر أمس

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى،وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا