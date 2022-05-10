التموين: توريد 75 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ حتى الآن

ارتفعت معدلات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، حيث استقبلت شون وصوامع المحافظة ومواقع استلام القمح أكثر من 75 ألف طن من القمح من المزراعين منذ بدء موسم التوريد.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إنّ الشون والصوامع تستمر في استقبال القمح من المزراعين على مدار الساعة من خلال لجان مشكلة، مضيفًا أنّ استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي، يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلٍ من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

أضاف أنّ هناك متابعة مستمرة من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية حيث جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

تموين كفر الشيخ: انتظام صرف مستحقات المزارعين

وأكد أن وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعا: «بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم فى أول أبريل الماضي، وحتى صباح يوم الثلاثاء نحو 75466 طنا و454 كجم».

وأجرت «الوطن»، بثا مباشرا من داخل شونة استلام القمح في مدينة بلطيم، حيث شوهد انتظام عمليات توريد القمح واخذ العينات لتحديد درجة النقاوة في حضور المسئولين

يذكر أن تموين كفر الشيخ، أعلنت من قبل أماكن استلام القمح من المزراعين وهم 21 موقعا منتشرة في زمام المحافظة بالقرى والمدن فضلا عن تشكيل لجان استلام وفرز.