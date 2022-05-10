موعد ومكان عزاء الكاتب محمد علي سلامة.. رحل عن عالمنا الأحد الماضي

يقام الليلة عزاء الراحل الدكتور محمد علي سلامة، الأستاذ بجامعة حلوان، وعضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، وذلك بمسجد السلام في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، بعد صلاة المغرب.

وقال الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، عبر «فيس بوك»: «عزاء الدكتور محمد علي سلامة مساء اليوم الثلاثاء 10 مايو بمسجد السلام بشارع الهرم بعد صلاة المغرب»

وعبر كثيرون من أصدقاء ومحبي الراحل عن حزنهم لفقدانه، ونعته شعبة السرد بنقابة اتحاد كتاب مصر، وقالت الشعبية في نعيها: «تنعي شعبة النقد باتحاد الكتاب مقرر شعبة السرد الدكتور محمد علي سلامة أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، الأستاذ المهذب الراقي الخلوق الذي لا يتأخر عن أي أحد في الوسط الأدبي، سنفتقدك كثيرا يا دكتور فلقد احببناك في الله، جعل الله علمك و كل تعاملك الراقي الخلوق في ميزان حسناتك، فراقك أوجع قلوبنا تقبلك الله قبولا حسنا».

محمد علي سلامة

وحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة، تخرج الدكتور محمد علي سلامة في جامعة القاهرة وحصل على الليسانس عام 1975 ثم الماجستير عام 1980، أعقبها حصوله على الدكتوراة عام 1986، وكان أستاذًا بكلية الآداب جامعة حلوان سابقًا، وعمل متفرغًا للنقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة حلوان.

وأصد الدكتور محمد على سلامة نحو 20 كتابا في النقد الأدبي والدراسات الإسلامية، وله عدة دراسات نقدية ومتنوعة في نقد الرواية والشعر في المجلات والدوريات الأدبية والنقدية من بينها، كتاب «الشخصية الثانوية ودورها فى المعمار الروائى عند نجيب محفوظ» عن المجلس الأعلى للثقافة، ويعرض فى هذا الكتاب هندسة المعمار التى أقام عليها نجيب محفوظ مشروعه الروائي.

وكتاب «تأويل الشعر عند محيي الدين بن عربي»، عن المجلس الأعلى للثقافة، ويناقش معضلة مهمة تتمثل في السؤال المطروح نقديًّا، ومصاحبًا لكل منهج نقدي جديد، ألا وهو ما الحدود المسموح بها في قراءة النص؟ وكتاب «اللذة والمتعة - قراءة في سرد كمال رحيم» عن دار العين، ويستعرض مسيرة كمال رحيم الروائية التي تجمع بين اللذة والمتعة الناتجة من سرد بديع.