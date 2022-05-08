مثقفون ينعون أستاذ النقد محمد سلامة: كان محبا للحياة وعونا للجميع

خيمت حالة من الحزن على الوسط الثقافي ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد إعلان خبر رحيل الدكتور محمد علي سلامة، أستاذ النقد بجامعة حلوان، والذي توفي منذ ساعات قليلة، بعدما شارك فى ندوة لمناقشة رواية «زهور بلاستيك» للكاتب شريف مليكة، والتى عقدت أمس فى مكتبة مصر العامة.

رئيس الهيئة العامة للكتاب ينعي الأكاديمي الراحل

ونعى الدكتورهيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الأكاديمي الراحل، قائلا: «أستاذي الحبيب الناقد الكبير والأستاذ الفاضل الدكتور محمد علي سلامة في ذمة الله»

وقال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان: «رحم الله صديقي وأستاذي النبيل الأستاذ الدكتور الدكتور محمد على سلامة ، كان رجلا بشوشا لينا، محبا للحياة، ولتلاميذه. كان مُعارا ونحن في مرحلة الليسانس، ثم درّس لنا في مرحلة الدراسات العليا، فما وجدت منه إلا كل طيب، وما عهدت منه إلا كل تقدير، ومعرفة عميقة بأقدار البشر، وفرح حقيقي بما يصنعون».

متابعا: «كان عونا للجميع، ذا روح مرحة، وذكاء فطري، ورغبة في مجاوزة الخلافات، والتواد مع الكل، جلسنا معا في الجامعة، وفي خارجها ، وأدركت عن قرب رحابته، وسعة روحه، وحسه الساخر. رحمك الله رحمة واسعة أستاذي الحبيب، وألهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان.»

ودون الدكتور محمد عبدالباسط عيد، عبر «فيسبوك» قائلا: قبل قليل توفي إلى رحمة الله الأستاذ الدكتور محمد علي سلامة، أتقدم بخالص التعازي إلى زملائي أعضاء لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، وإلى الأصدقاء في كلية الآداب بجامعة حلوان، للفقيد الرحمة ولكم العزاء!

مسيرة الدكتور محمد علي سلامة

وحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة، تخرج الدكتور محمد علي سلامة في جامعة القاهرة حصل على الليسانس عام 1975م وحصل على الماجستير عام 1980م، ثم حصل على الدكتوراة عام 1986م، وقد ألف نحو 20 كتابا في النقد الأدبي والدراسات الإسلامية، وله عدة دراسات نقدية ومتنوعة في نقد الرواية والشعر في المجلات والدوريات الأدبية والنقدية، وكان أستاذًا بكلية الآداب - جامعة حلوان سابقًا، وعمل متفرغًا للنقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة حلوان.