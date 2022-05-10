ريهام حجاج توضح حقيقة إصابتها أثناء تصوير مسلسل يوتيرن

كشفت الفنانة ريهام حجاج كواليس تصوير مسلسلها «يوتيرن» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، موضحة أنها عانت من صعوبة التصوير والمجهود الكبير الذي بذله صناع العمل خلال أيام رمضان.

وقالت ريهام حجاج خلال لقائها في برنامج «Insider بالعربي»: «كان تعب ومجهود جبار كل واحد بيحاول يعمل دوره سواء أمام الكاميرا، أو ورا الكاميرا، بس كان تعب لذيذ، وفريق العمل أكتر ناس كانت بتهون تعب التصوير، والحب ده كله طلع على الشاشة، النية والحب والكواليس كان ليها عامل كبير في نجاح المسلسل».

ريهام حجاج تتحدث عن علاقتها بالفنان توفيق عبد الحميد

كما تحدثت «حجاج» عن علاقتها بالفنان القدير توفيق عبد الحميد، قائلة: «أستاذ توفيق عبد الحميد أبويا وحبيبي وصاحبي، واحنا كلنا اللي كنا معاه في المسلسل، مش هو اللي معانا، وده شرف عظيم لينا مشاركته معانا».

وعن الانتقادات التي وجهت إليها بعد إعلانه اعتزال الفن بعد انتهائه من تصوير «يوتيرن»، واستغلال بعض الأشخاص ذلك الإعلان ليشنوا هجومًا عليها، أوضحت: «أنا محبتش أرد وكان ورايا جيش كبير بيرد، لكن فيه بعض الناس ممكن تعمل كدا للشهرة الناس تتكلم عنهم وتتعاطف معاهم وبقولهم ربنا موجود وحساب ربنا عسير».

ريهام حجاج: بالفعل تعرضت للإصابة في «يوتيرن»

وعن حقيقته تعرضها للإصابة أثناء تصويرها أحد مشاهدها مع الفنان أيمن قيسوني، كشفت ريهام أنها تعرضت للإصابة وكسر في فكها بالفعل، قائلة: «وأنا بصور المشهد اللي أيمن زقني فيه ووقعت على الأرض سناني اتكسرت من عند العضم، وألم رهيب وكنت تعبانة أوي قالوا نفركش قولتلهم لا نكمل وعلى مدار اليوم الألم كان بيزيد وبدأ يكون فيه ورم في وشي، وكانوا يصوروني من زوايا تانية عشان وشي، وتاني يوم روحت للدكتور، قالي إشاعة وطلع الفك ده كله مكسور وركبت تقويم».