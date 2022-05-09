أيمن القيسوني: ضربت ريهام حجاج ووقعتها على الأرض بجد «فيديو»

قال الفنان أيمن القيسوني، أحد أبطال مسلسل يوتيرن الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، إن هناك عددًا من المشاهد خلال الأحداث كانت تمثل صعوبة له من حيث الأداء التمثيلي، منها العصبية الزائدة والتطاول بالأيدي على زملائه، الأمر الذي كان يصيبه بالتوتر.

أيمن القيسوني: ريهام حجاج طلبت مني ضربها بقوة

وأشار أيمن القيسوني، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أصعب المشاهد مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن، المشهد الذي قام بالاعتداء عليها بالضرب ودفعها على الأرض «ضربتها جامد، ووقعتها على الأرض، وهي قالت اضرب جامد متخافش، أنا كنت رافض لكنها أصرت، وفعلًا يا حرام اتبهدلت جدًا في المشهد ده، ووقعت على وشها وكانت هتتعور، كان التصوير هيوقف طبعًا لكن هي استحملت وكملّت تصوير».

اعتذار للفنان توفيق عبد الحميد بعد مشهد الصراخ في وجهه

وأوضح أن هناك مشاهد كانت تتطلب عصبية زائدة وصوتًا عاليًا لفترات طويلة «منها مشاهدي مع الفنان القدير توفيق عبد الحميد، والذي كان يجسد شخصية والد يارا زوجتي التي اتهمتها بالخيانة، كان لازم أصرخ في وجهه وأنفعل جامد، طبعًا بعد انتهاء التصوير بروح أعتذر له وأقوله معلش يا أستاذ خصوصًا أنه من الشخصيات المحترمة جدًا اللي أنا بحبها، ودائمًا بسلم عليه وأبوسه كل ما أشوفه».

وعما إذا ما كانت شخصية يوسف التي جسدها في مسلسل يوتيرن، من الشخصيات المريضة نفسيًا، قال أيمن القيسوني «بيصعب عليّ، عشان يوسف يوصل للمرحلة دي مع زوجته اللي بيحبها، حصل له حاجات كتير من صغره، قد يكون تعرضه للخيانة في علاقات سابقة، ومش واثق في نفسه، رد فعله لحاجات حصلت قبل كده، وممكن يكون مظلوم في اللي بيحصل».

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد الذي عاد للدراما من خلال هذا العمل الفني بعد غياب 12 عامًا، وتصدر المسلسل محركات البحث في شهر رمضان لأكثر من مرة، أشهرها كان إعلان توفيق عبد الحميد قرار اعتزاله الفن، الأمر الذي جعل بعض متابعي السوشيال ميديا يتهمون ريهام بأنها السبب في ذلك.