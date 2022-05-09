نانسي صلاح: مخرج «يوتيرن» كان خطيبي.. ورفضت 3 أعمال بسببه  

قالت الفنانة نانسي صلاح إن سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل يوتيرن، التقى بها قبل ذلك في فرح وتقدم لخطبتها بعد شهر، متابعة: «بس محصلش نصيب، وهو عرف أهلى وبقوا أصدقاء، والنهايات أخلاق وده الطبيعي، واشتغلنا مع بعض عادي ومفيش أي مشكلة، ولما كنا مخطوبين اتعرض عليا 3 أعمال من إخراجه ولكني رفضت، عشان محدش يقول هو بيعمل كده عشان خطيبته»

نانسي صلاح: شخصية أميرة مختلفة عن شخصيتي الحقيقية

وأوضحت نانسي خلال استضافتها في برنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «CBC»، أن شخصية «أميرة» التي قدمتها في مسلسل «يوتيرن» تختلف تماما عن شخصيتها في الحقيقة، مضيفة: «تعاملت مع ناس كتير بنفس الشخصية دي وكانت مفاجأة وهي شخصية جاحدة ومعندهاش مبادئ، ومش كل الناس بتفهم إن ده تمثيل».

موقف محرج لنانسي صلاح في المقابر

وأشارت نانسي صلاح إلى أنها التقت بسيدة خلال زيارتها للمقابر ومسجد السيدة نفسية وقالت لها: «أنتي جاية تتوبي هنا وأنتي بتقتلي الناس» في إشارة إلى دورها في مسلسل المماليك، متابعة: «فيه ناس مبتحبنيش بسبب أدواري وفيه واحدة منهم قالت لي مش بحبك للأسف بس بنتي حابة تتصور معاكي».

وأضافت صلاح: «الشخصية كانت متدرجة بدأت بالبساطة ووصلت إلى أنها كانت مركبة، تحس إنها طبيعية في البداية وبعد كده بتتطور، وده بيحصل في الحياة بشكل عام، زي ما بتسلم على حد من أصحابك من سنتين وتسلم عليه دلوقت».