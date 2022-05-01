توفيق عبدالحميد: قرار الاعتزال قابل للتراجع

هنأ الفنان توفيق عبدالحميد، جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل «يوتيرن» للمخرج سامح عبدالعزيز، في سباق الدراما الرمضانية 2022، والذي شهد عودته إلى الشاشة بعد غياب قارب الـ12 عاما، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «كل عيد وأنتم بخير وفي صحة وستر وراحة بال».

وتابع الفنان توفيق عبدالحميد في تدوينته: «تكتمل اليوم حلقات يوتيرن، اجتهدت في حدود المتاح، وأرجو أن أكون قد أصبت، وأنا على قناعة بأن في الإمكان أفضل دائما»، كما تطرق إلى قرار الاعتزال الذي أعلنه سابقا، مشيرا إلى أنه قابل للتراجع: «قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون أولا بتحسن حالتي الصحية».

توفيق عبدالحميد: الأخطاء لا تناقش على قارعة الطريق

وأضاف: «أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهي قابلة للنقاش، ولكن ليس في العلن، فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق»، متابعا: «أعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات وأرجو احترام رغبتي، وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدري وتاج فوق راسي ماحييت.. وتبقى مصر دائما حبي الأول والأخير».

توفيق عبدالحميد: ريهام حجاج ابنتي.. اعتزالي بسبب حالتي الصحية

وأعلن عبدالحميد في وقت سابق اعتزاله التمثيل في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، في 11 أبريل الماضي، قائلا: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا».

وتكهن البعض أن اعتزاله بسبب مشاكل مع الفنانة ريهام حجاج التي تشارك في بطولة المسلسل، موضحا: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام، علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتي والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام».