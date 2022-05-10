بدء تنفيذ محور عمرو بن العاص بالجيزة لربط «الدائري» الشمالي بالجنوبي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بدأ تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص، بمحافظة الجيزة، ويُعد أحد المحاور الجديدة التي تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعي الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات «ترسا سابقا».

محور عمرو بن العاص يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية

وأوضح وزير الإسكان، أنّ مشروع محور عمرو بن العاص، يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم، والتي تمثل قلب محافظة الجيزة، وتعاني من اختناقات مرورية، يترتب عليها زيادة زمن الرحلات، وازدياد انبعاث العوادم، بما يؤثر على المناطق المكتظة بالسكان.

إجمالي الحارات المرورية بالمحور 12 حارة

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يبلغ طول المحور 4.3 كم، وعرض المسار المعزول للمحور 21.5 م، ويتكون من اتجاهين بكل منهما 3 حارات مرورية، بالإضافة إلى طريقي خدمة موازيين للمحور، بعرض 11 مترا لكل طريق، وبه 3 حارات مرورية، ليصبح إجمالي الحارات المرورية بالمحور 12 حارة مرورية، موضحاً أنه تم تقسيم المحور إلى 3 قطاعات، وتوزيع تنفيذها على 3 شركات وطنية لتعمل بالتوازي في تنفيذ المحور لسرعة الإنجاز والانتهاء من كامل المشروع، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه تم الحفر الاستكشافي بمسار مشروع محور عمرو بن العاص، وتحديد المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، والتنسيق مع جهات المرافق على تحويلها، كما تم تنفيذ الجسات الميكانيكية اللازمة لأعمال التنفيذ، وجارٍ حاليا تنفيذ الأساسات العميقة لأعمال الكباري بمسار المحور، والبدء في تنفيذ قواعد الكباري.