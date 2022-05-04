وزير الإسكان: تنفيذ 30 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى أسوان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 30 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ تلك المشروعات.

تنفيذ 9 محطات صرف صحي

وقال وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه كلح القارة والخرازة والدقاديق، وتم تسليم محطة مياه كلح القاره، وجارٍ تسليم الخرازة والدقاديق، وجارٍ تنفيذ 3 آبار بكلابشة (جرف حسين ـ بشاير الخير ـ توماس وعافية)، ومحطة مياه مدمجة السباعية والبصيلية.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وهي، صرف صحي كيما 1، وصرف صحي كيما 2، وصرف صحي كيما 3، وصرف صحي بلانة، وصرف صحي الكاجوج، وصرف صحي المحاميد، وصرف صحي الرديسية، وصرف صحي المويسات، وصرف صحي توشكى وأبوسمبل.

توصيل المرافق لـ3456 وحدة سكنية

وذكر وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً لصرف صحي الحضر بمحافظة أسوان، وهي صرف صحي أبوسمبل السياحي «المتكامل»، وترفيق مشروع الأعقاب متضرري السيول «المتكامل»، واستكمال صرف صحى كوم امبو «جزئي»، وتخفيض منسوب المياه الجوفية لمعبد كوم امبو، وترفيق وحدات الإسكان الاجتماعي والأوقاف بالصداقة، وترفيق 456 وحدة سكنية بحاجر أبوخليفة بإدفو، وصرف صحي الرديسية، وترفيق وحدات الإسكان القومى بجبل الزلط، ومشروع توطين النوبيين بوادى كركر (المتكامل)، وأعمال صرف صحى المقابر الفاطمية ومنطقة الزيداب، وصرف صحى الشلال (جزئى)، وترفيق 3000 وحدة سكنية بحي العقاد.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى الحضر بمحافظة أسوان، وهي مشروع ترفيق وحدات الإسكان القومي بالطويسة، ومشروع الرتاج والمليكية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومشروع الحرية، ومشروع السباعية غرب متكامل، ومشروع البصيلية بحري، ومشروع شمال وجنوب ادفو.

توصيل الصرف الصحي لـ14 منطقة ريفية

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسوان 14 منطقة ريفية، يقطنها 64.4 ألف نسمة بما نسبته 7.3 % من سكان المناطق الريفية، وجارٍ توصيل الخدمة لـ12 منطقة ريفية، يقطنها 117.51 ألف نسمة بما نسبته 13.4 % من سكان المناطق الريفية.

وأشار إلى أنه جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ85 منطقة ريفية، منها 72 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، يقطنها 659 ألف نسمة بما نسبته 74.9 % من سكان المناطق الريفية.