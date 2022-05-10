«الإسكان» تواصل تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال طلبات التفاوض من جميع الشركات والجمعيات والكيانات والأفراد على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يرفق بطلبات التقنين مستندات الملكية، وهي كالتالي:

مستندات تقنين أوضاع حائزي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي

1- صورة رسمية من العقود «ملكية تخصيص».

2- شهادة تصرفات عقارية حديثة.

3- كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

4- تلتزم اتحادات الملاك والأفراد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وقال المهندس حاتم محمود حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، خلال تصريحات صحفية اليوم، إنَّه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي الطلبات وذلك للتيسير على المواطنين من راغبي التقنين.

وأكّد أنَّ جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بدأ في تلقي الطلبات ومستمر حتى 7 من يونيه القادم، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 بطريق «إسكندرية - مطروح»، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكّنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت ببن الجهاز، وبعض الكيانات بالساحل الشمالي.

حاتم محمود: لن يتمّ النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة

كان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلن أنَّه لن يتمّ النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أجرى جولة تفقدية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه.

وخلال جولته، وجه الرئيس السيسي بتطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي الغربي، والقطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية بالمنطقة.