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بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كتب:

نرمين عفيفي
10:05 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، والتي تقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

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بقلم نرمين عفيفي