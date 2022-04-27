بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كتب: نرمين عفيفي 10:05 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، والتي تقام بمركز المنارة للمؤتمرات. اقرأ المزيد: السيسي لسلطان البهرة: أشكرك على جهدك واهتمامك بأضرحة آل البيت الرئيس السيسي يتفقد مقتنيات مسجد الحسين: «عندكم خير كتير» (صور) الرئيس السيسي من داخل مسجد الحسين: أعمال التطوير لم تقترب للأثر الرئيس السيسي يصل مقر احتفال «الأوقاف» بليلة القدر السيسي بقلم نرمين عفيفي