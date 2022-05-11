أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11-5-2022

تباينت أسعار العملات المختلفة ما بين الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، وتشهد أسعار العملات اهتمام عدد كبير من المواطنين مقارنة بالجنيه المصري، وفي إطار هذا الاهتمام نستعرض سعر الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها في البنوك الحكومية والخاصة.

وجاءت أسعار العملات في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.91 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك المركزي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 22.70 جنيه للشراء، ونحو 22.84 جنيه للبيع، سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.68 جنيه للشراء، و22.93 جنيه للبيع، وأيضا سجّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.70 جنيه للشراء، ونحو 22.84 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجّل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.72 جنيه للشراء، 22.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، كما سجلت العملة السعودية في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.54 جنيه للبيع مقابل 19.40 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.41 جنيه للشراء مقابل 19.61 للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.52 جنيه للبيع مقابل 19.42 جنيه للشراء، وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري 19.52 جنيه للبيع مقابل 19.42 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء.