أسعار العملات العربية اليوم 8 مايو 2022.. منها الريال السعودي

تصدرت أسعار العملات العربية محركات البحث العالمية «جوجل»، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة الغالبية العظمى من العمالة المصرية لوظائفهم في الدول العربية والخليجية مرة أخرى.

أسعار العملات العربية

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي أسعار العملات العربية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

أما الدرهم الإماراتي فسجل في البنك المركزي المصري 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.03 جنيه للشراء، مقابل 60.48 جنيه للبيع، و60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في البنك الأهلي المصري، بيع بنحو 60.34 جنيه مقابل 57.86 جنيه للشراء، في بنك مصر اليوم، لنحو 57.87 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي بسعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.40 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.38 جنيه للبيع مقابل 56.50 جنيه للشراء، وسجّل في بنك المصرف المتحد نحو 55.84 جنيه للشراء، مقابل 61.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني والريال القطري

وفي البنك التجاري الدولي يباع الدينار البحريني بسعر 48.89، مقابل 49.20 للشراء، فيما يباع الريال القطري بسعر 25.96، مقابل 26.19 للشراء، ويباع الدينار الأردني بسعر 25.96 للشراء مقابل 26.19 للبيع، وأخيرا يشترى الريال العماني بسعر 47.88 جنيها مقابل 48.30 للبيع.