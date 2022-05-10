سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في البنوك المصرية

حَظي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بعمليات بحث على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، ما جعل أنظار المستثمرين ورجال الأعمال تتجه نحو العملة الخضراء.

وللمتابعين والمهتمين بمعرفة أسعار العملات الأجنبية، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المحلي وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر الدولار في البنك المركزي ومصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار 18.50 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، بداية المعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

وسجّل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري وقناة السويس

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وسجّل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية والتجاري الدولي

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.