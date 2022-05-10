محافظ جنوب سيناء: تحويل سيارات شرم الشيخ للعمل بالغاز أو الكهرباء خلال شهر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن معظم سيارات شرم الشيخ ستتحول للعمل بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء، خلال شهر تقريبًا، موضحًا أنه عقد لقاءات موسعة قبل سفره إلى أبوظبي للمشاركة في بورصة السياحة العربية، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول لاستكمال منظومة تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي بديلًا عن الوقود التقليدي، والبنزين والسولار، في إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وقال «فودة»، في تصريح خاص اليوم الثلاثاء، أنه جرى تخصيص قطعتين أرض لإقامة محطات تموين السيارات الكهربائية، في الرويسات ومنطقة نبق، وسوف يبدأ العمل فيهما خلال هذا الشهر، على أن يجري افتتاحها في سبتمبر المقبل.

توصيل كابلات شحن الكهرباء

وأكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريح لـ«الوطن»، أن الشركة نفذت مشروع مد كابلات الكهرباء إلى المناطق التي سيكون لها محطات شحن السيارات بالكهرباء، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وجه بضرورة الانتهاء من توصيل الكابلات الكهربائية بشرم الشيخ حتى تكون المدينة مستعدة للتشغيل.

وقال «السيد»، إن الشركة مهمتها توصيل كابلات الكهرباء فقط إلى المناطق المطلوب فيها توصيلها، أما الشبكة الداخلية فهي مسؤولية الشركة المنفذة، موضحًا أن شحن السيارات بالكهرباء أمر مطبق في معظم الدول وآمن وصديق للبيئة، وهو نفس التيار الكهربائي الموصل للمنازل.

3 محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه جار إنشاء 3 محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ ضمن استكمال المنظومة الخضراء، قبل انعقاد مؤتمر المناخ بمشاركة 30 ألف مشارك، مشيرًا إلى أن طاقة المحطة الواحدة 5 ميجا، وبذلك يكون إجمالي الطاقة المولدة من هذه المحطات 15 ميجا وات، والهدف منها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة أن هذه المحطات صديقة للبيئة، وسوف يتم ربطها على الشبكة الموحدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن إجمالي أحمال مدينة شرم الشيخ 150 ميجا وات شهريًا، وهناك فنادق في المدينة تبني محطات طاقة شمسية فوق أسطحها لتوفير استهلاك الكهرباء.