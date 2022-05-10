«الأدب والدراما».. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة 18 مايو

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان «الأدب والدراما»، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية واللغوية ومقررها الدكتور عبد الرحيم الكردي، وذلك في تمام الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الدكتور محمد عبدالباسط عيد، ويشارك بها كل من الدكتورة أماني فؤاد، والدكتور شريف الجيار، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والدكتورة نانسي إبراهيم، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما يتم بث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «فيسبوك».

وضمن أنشطة المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، يعقد المجلس أمسية ثقافية بعنوان «المبانى وإعداد خرائط المعلومات الجغرافية»، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة (الخامسة مساء بتوقيت تونس)، يوم الأربعاء 11 مايو الجاري، ضمن فعاليات عام الثقافة المصرية التونسية.

ويشارك بالأمسية نوال عاشور، محافظ مستشار التراث بالجمهورية التونسية، والدكتورة هايدي شلبي أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الزقازيق، ومدير إدارة الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية بجهاز التنسيق الحضاري.

العام الثقافي المصري التونسي

وانطلقت فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022، تحت شعار «مصر تونس.. تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة»، الذي أعلن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارته لمصر، إقرارها خلال لقائهما بالاتحادية في شهر أبريل 2021.

وتستهدف الفعاليات توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على إقامة اللقاءات الفكرية والأكاديمية لتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات العلمية في عدد من الاختصاصات الفنية والإبداعية.

وفي هذا الصدد قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بزيارة إلى تونس في ديسمبر 2021، والتقت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وبحضور سفير مصر في تونس إيهاب فهمي، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.