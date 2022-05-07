تفاصيل تكريم وزيرة الثقافة من المتروبوليتان الأمريكية

كرَّمت إدارة أوبرا المتروبوليتان الأمريكية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث أهدتها البث المباشر لأوبرا توراندوت، كما سلَّمها محمود عبد الله، عضو مجلس إدارة وممثل أوبرا المتروبوليتان، موسوعة مجد المتروبوليتان، تقديرا لمسيرتها الإبداعية ولدورها في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر، وذلك قبيل العرض الذي استقبلته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالمسرح الصغير، وبحضور الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومى للترجمة، المايسترو ناير ناجي المدير الفنى والقائد الأساسي لأوركسترا أوبرا القاهرة، وقدم الحفل طارق عطية مدير مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.

عبدالدايم: انفتاح مصر على ثقافات العالم

وخلال كلمتها تقدمت عبد الدايم بخالص الشكر والامتنان لإدارة أوبرا المتروبوليتان على هذا الإهداء والتكريم الغالي الذي أسعدها كثيرا، وتوجهت بالشكر لعضو مجلس إدارة وممثل أوبرا المتروبوليتان محمود عبد الله على ما قدمه لدار الأوبرا المصرية، وخاصة دوره في استمرار بث عروض المتروبوليتان التي أضافت الكثير لدار الأوبرا المصرية، معربة عن امتنان الجميع بهذا البروتوكول المتميز والفريد والذي يؤكد انفتاح مصر على ثقافات العالم باعتبار مصر أول دولة عربية وأفريقية كان لها السبق في استقبال هذا البثّ، وتمنت للجميع الاستمتاع بعرض أوبرا توراندوت للموسيقار العالمى بوتشيني، مشيرة إلى جهود التعاون المثمرة بين أوبرا القاهرة والمتروبوليتان.

استئناف استقبال البث المباشر لعروض المتروبوليتان

وقال محمود عبد الله: «أشعر بالفخر والسعادة لتكريم فنانة مبدعة بمعنى الكلمة، حيث تجمعني بالفنانة إيناس عبد الدايم صداقة تمتد لأكثر من 10 سنوات من خلال دار الأوبرا المصرية فهي مبدعة تتسم بكل صفات الحضور والقوة والمحبة تجاه الفن والإبداع، وكم كانت سعادتنا البالغة وكم كنا فخورين جميعا بمصر لاختيارها كأول سيدة تتولى وزارة الثقافة المصرية»، مؤكدا استحقاقها تقدير واحترام الجميع خاصة إدارة أوبرا المتروبوليتان التي حرصت على تكريمها وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية ودورها في إثراء الحياة الإبداعية في مصر.

وكانت وزيرة الثقافة قد أعلنت استئناف استقبال البث المباشر لعروض المتروبوليتان هذا الموسم حيث أصبحت دار الاوبرا المصرية الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بهذا الامتياز عام 2022 بعد توقف الموسم السابق بسبب تبعات جائحة كورونا.

يذكر أن النقل المباشر من المتروبوليتان قد تضمن اوبرا توراندوت لبوتشينى ومن إخراج العالمى زيفيريللي ، قيادة الاوركسترا المايسترو ماركو ارميلياتو وجسد شخصياتها الرئيسية ليوداميلا موناستيرسكا فى دور توراندوت ، ايرمونيلا چاهو فى دور ليو ، يونجهون لى في دور كلاف، فيريوسسيو فورلانتينو فى دور تيمور حيث تدور احداثها فى الصين حول وقوع الأمير كالاف في غرام الأميرة توراندوت التى رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاثة تحديات معقدة وينجح كالاف في الاختبار لكن الأميرة تصر على رفض الزواج منه.