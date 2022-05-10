وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق كيانين وهميين في محافظة قنا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

غلق منشأتين في قنا

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة»، والمُنشأة المُسماة «مركز اللغات والإدارة وعلوم الحاسب»، بذات المقر الكائن في أول شارع الميناء النهري، امتداد مبنى محافظة قنا، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، لدراسة علوم البترول والمساحة لمدة عامين، كما تدعى المُنشأة منح شهادة مُعتمدة من وزارة التعليم العالي ومُصدقة من الخارجية المصرية، كما تزعم تأجيل التجنيد، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ قنا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية للتصدي للكيانات الوهمية

وأشاد «عبدالغفار»، بجهود لتلك الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بكافة محافظات الجمهورية والتي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي قرر تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي

وأكد المُتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية، وجرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس ـ الليسانس»، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي http://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العاليhttps://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl