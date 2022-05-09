وزير التعليم العالي: جامعة المنصورة الجديدة إنجاز للدولة في فترة وجيزة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة المنصورة الجديدة، صباح اليوم، رافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار متابعة الوزير للمشروعات القومية التابعة للوزارة.

جامعة المنصورة الجديدة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة

وأكد الوزير أن جامعة المنصورة الجديدة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لسوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعات تحظى بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

الدراسة بالجامعة تعتمد على البرامج البينية الحديثة

ومن جانبه أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة أنّ الدراسة بالجامعة تعتمد على البرامج البينية الحديثة، بينها برامج كلية الأعمال «ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد»، وبرامج كلية المعاملات القانونية الدولية، وبرامج كلية علوم وهندسة المنسوجات «علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات، إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، تصميم المنسوجات والموضة»، برامج كلية الهندسة «هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتج، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء».

وأضاف الخولي أن من بين البرامج التي تقدمها الجامعة برامج كلية علوم وهندسة الحاسب «هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية»، وبرامج كلية العلوم «الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الأدلة الجنائية»، برامج كلية الطب وبرامج كلية طب الأسنان وبرامج كلية الصيدلة، موضحًا أن التدريس يعتمد على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة لديها شراكات مع جامعات دولية، منها: جامعات «إيست لندن، تسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية، كيبيك الكندية»، وهناك مباحثات جارية لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة نورث كارولينا الأمريكية في هندسة المنسوجات، وجامعة توتنهام البريطانية لمنح درجات مزدوجة.

بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، لتوفير التدريب الطبي لطلبة كلية طب المنصورة الجديدة

وعلى الصعيد المحلي وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، لتوفير التدريب الطبي لطلبة كلية طب المنصورة الجديدة، وبروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وشركة شومان للصناعات الهندسية، الهيئة العربية للتصنيع، والبنك الأهلي المصري، فضلاً عن التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة، كما تتعاون الجامعة مع شركة سيمنس العالمية في العديد من المجالات.

وعلى الصعيد البحثي والعلمي، أشار رئيس الجامعة إلى مشاركة الجامعة في نشر 32 بحثًا علميًّا بقاعدة بيانات سكوبس، وانضمامها لتحالف الجامعات الأهلية الذكية eSUN وجامعة كييبك الكندية، لإجراء أنشطة بحثية مشتركة، لافتًا إلى أنه في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقات رياضية، وورش عمل متنوعة، وشاركت في عدد من المنتديات الدولية، وحصلت على 4 مراكز في أول هاكثون للمدن الذكية بجامعة بنها مارس الماضي.

من ناحية أخرى، التقى الوزير بعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية المقدمة لهم، كما تفقد الوزير معرضًا لأهم الابتكارات التي نفذها طلاب الجامعة، وشاركوا بها في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنّ جامعة المنصورة الجديدة واحدة من بين جامعات أهلية «الملك سلمان، العلمين، الجلالة» وتعد من جامعات الجيل الرابع، تم تجهيزها بمستويات عالمية، وتضم جامعة المنصورة الجديدة 14 كلية، بدأت الدراسة بثماني كليات «الأعمال، المعاملات القانونية، العلوم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الطب، طب الأسنان، الصيدلة»، ومن المقرر تشغيل كلية هندسة المنسوجات العام الدراسي المُقبل، وتوفر الجامعة 4 مباني للطلاب، مجهزة بالكامل، ومبنى آخر للعاملين بالجامعة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية، ووسائل الانتقال المتميزة لخدمة الطلاب.

وأضاف عبدالغفار أن الجامعة لديها أنظمة إلكترونية ومنصات تعليمية، بينها: «نظام LMS، منصة ماجرهيل العالمية، نظام بنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، نظام معلومات الطلاب SIS، نظام التصحيح الإلكتروني، نظام الدفع الإلكتروني»، فضلاً عن امتلاك الجامعة لبنية تكنولوجية متميزة «Data Centre، إنترنت بسرعة 100 MB ، وتوفير خمسة Real Ips لاستخدامها في شبكة الجامعة، وشبكة WIFI داخل الجامعة، و4 معامل حاسب آلي، فضلاً عن تجهيز 4 معامل أخرى، وسنترال داخلي بالجامعة.