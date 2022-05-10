«الأهلي»: اتفاق مع مؤسسة «لييد» لتحصيل أقساط المشروعات الصغيرة

وقعت شركة «الأهلي ممكن»، للمدفوعات الإلكترونية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «لييد»، وهي مؤسسة تمويل متناهي الصغر غير هادفة للربح، لتحصيل الأقساط وصرف التمويلات الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي يتم تمويلها من قبل مؤسسة «لييد».

منح العملاء سهولة دفع الأقساط وصرف التمويلات

وقال أحمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي ممكن»، للمدفوعات الإلكترونية، إنّ التعاون مع مؤسسة لييد، يمنح عملاء المؤسسة سهولة دفع الأقساط وصرف التمويلات الخاصة بتمويل مشروعاتهم، عبر شبكة «الأهلي ممكن»، والتي تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عنايت»، إن البنك الأهلي قام من خلال شركة الأهلي كابيتال بالاستحواذ على 75% من الشركة، في شهر أبريل 2021، ويبلغ رأس المال المصدر حاليا 140 مليون جنيه، وهناك خطط لزيادته، مشيرا إلى أن الشركة حصلت 6.3 مليارات جنيه من إجمالي السوق خلال عام 2021، وهو 10 أضعاف ما حصلته في 2020، مشيرًا إلى أن سوق الدفع الإلكتروني في مصر ما زال قابلا للزيادة والنمو بمعدلات كبيرة.

استراتيجية لمضاعفة حجم المتحصلات المحققة

وأكد أحمد عنايت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، أنّ الشركة وضعت استراتيجية لمضاعفة حجم المتحصلات المحققة ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري، لذلك قررت الشركة وضع استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويأتي ذلك في أطار خطة الشمول المالي للدولة المصرية، ويسير البنك الأهلي وذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال على خطاها.

تحقيق الشمول المالي

من جانبه قال كريم فانوس، المدير التنفيذي لمؤسسة لييد، إن المؤسسة تعمل دائمًا لخدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم، وسعياً لتحقيق الشمول المالي تم توفير طرق عديدة لصرف وتحصيل التمويلات، لذلك قررت المؤسسة اختيار شركة «الأهلي ممكن» لتكون شريكا في تلك المهمة، لما لها من ثقة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وشبكتها التي تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف كريم فانوس المدير التنفيذي لمؤسسة لييد، أن المؤسسة تتشارك مع كل عميل من عملاءها، مقدمة مفهوم مهني لفهم نشاط العميل، وتقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر المناسبة بشفافية وبوسائل اتصال بسيطة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف الوصول مباشرةً إلى فئات المجتمع الأكثر احتياجاً إلى التمكين، كالفقراء وأصحاب المشروعات الصغيرة ذوي الدخل المنخفض وخاصاً المرأة.

200 ألف عميل نشط في 31 فرعا بالمحافظات

وتابع: «نخدم حالياً أكثر من 200 ألف عميل نشط من خلال 31 فرعا في 9 محافظات، وعلى مدار السنوات السابقة قمنا بخدمة أكثر من مليون عميل ونسعى للتوسع وخدمة المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، لتستمر الشركة كإحدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر الرائدة، حيث تعتمد في جميع جوانب عملها على أفضل الممارسات العالمية».

من جانبه قال مهاب جمال، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بشركة الأهلي ممكن: «شهد العامين الأخيرين إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخدام المدفوعات الإلكترونية وذلك بسبب جائحة كورونا، والتي فرضت على العالم تباعدًا اجتماعيا إجباريا، حيث نما قطاع المدفوعات الإلكترونية بشكل غير مسبوق».

وأضاف جمال، أن «الأهلي ممكن» ستتوسع في تقديم خدماتها لكافة القطاعات، خصوصا القطاعات التي تعتمد على المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستوقع الأهلي ممكن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، مع كيانات عملاقة في قطاعات مختلفة.