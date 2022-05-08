برلماني: المشروعات الصغيرة لبنة رئيسية في بناء الدول النامية

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث من استماع القيادة السياسية للرأي والرأي الآخر هو أفضل تأكيد على أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة، يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يشارك في بنائها حلف 30 يونيو بكل طوائفه.

عصام: الدولة حققت الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات

وأضاف عصام، خلال استضافته ببرنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الدولة حققت الكثير من المشروعات القومية والإنجازات في كل القطاعات، ونحن حاليا في حاجة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها اللبنة الرئيسية في بناء الدول النامية كمصر.

وتابع: «فتح المجال العام يكون من خلال إتاحة الحوار للجميع في الإعلام، وهذا ما يحدث، ويجب أن يعبر جميع السياسيين والأحزاب عن رأيهم بالإعلام وهو موجود بالفعل ولكن يجب تعزيزه خلال الفترة المقبلة».

الجمهورية الجديدة لن تتقدم إلا بوجود أحزاب قوية

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب المسجلة في مصر، ولكنها غير عاملة في المجال العام، ويجب على الجهات المسؤولة مراجعة مثل تلك الأحزاب لحثها على العمل، حيث إن الجمهورية الجديدة لن تتقدم إلا بوجود أحزاب قوية تعمل في الشأن المصري المجتمعي بمصر وتساعد في إحداث التنمية.

واستطرد عضو مجلس النواب: «لما الرئيس بيدعو لحوار مع مختلف الأحزاب السياسية بيدعو لذلك من أجل التنمية وبناء الدولة المصرية، حيث أنه يجب تحويل الدولة لتكون مجتمعا إنتاجيا يعتمد على الصناعة الوطنية والتكنولوجيا للانطلاق إلى الثورة الصناعية الرابعة».