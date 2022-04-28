«التضامن» تطلق برامج تدريبية حول إحياء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق برنامجين للتدريب عبر الإنترنت وهما برنامج استراتيجيات للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، وبرنامج إحياء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد جائحة فيروس كورونا.

تفاصيل البرامج التدريبية عبر الانترنت

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها، أن برنامج استراتيجيات التغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، سيتم تنظيمه في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2022، كما سيتم إحياء المشروعات المتوسطة والصغيرة الصغر بعد الجائحة خلال الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو 2022، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الأحد 15 مايو 2022.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج التدريبية

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرنامج والمرفقة هنا والمتمثلة فيما يلي:

- أن يكون المتقدم ​حاصلًا على مؤهل عال ولديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام في مجال الدراسة.

- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة، نظرا لأنها لغة الدراسة.

- أن يكون لديه خبرة بالإنترنت والتدريب عبر الشبكة .

ترشيح خمسة من المتخصصين لكل برنامج في مجال الدراسة

ولفتت التضامن إلى أن المنظمة، ناشدت بترشيح خمسة من المتخصصين لكل برنامج في مجال الدراسة على أن يقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المذكور في خطاب المنظمة المرفق، مناشدة المواطنين الراغبين في التقدم لهذا البرنامج التدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء استمارات التقديم والتي يمكن الحصول عليها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمنظمة aardohq@aardo.org، أو مقر وزارة التضامن الاجتماعي بشارع المراغي بالعجوزة.

وفي سياق آخر أوضحت وزارة التضامن، على صفحتها الرسمية أنه يمكن التسجيل في الأسر المنتجة من خلال التوجه إلى إدارة الأسرة المنتجة الموجودة في أقرب مديرية تضامن أو وحدة اجتماعية لمحل إقامته.