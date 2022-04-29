أخبار كثيرة حدثت بالأمس في المحافظات، إذ كانت البداية من قنا، التي تمّ فيها اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ 2440 مشروعًا صناعيًا تجاريًا صغيرًا ومتناهي الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وفي الأقصر تمّ إطلاق المشروع القومي لرياضة المرأة في إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية، ويستهدف 300 مشاركة على الأقل ويشمل ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة اليد والكاراتيه.

2440 مشروعا صناعيا تجاريا صغيرا لشباب الخريجين

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. 95 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».

تأهيل 245 كم من الترع لتطبينها

وفي القليوبية، أعلن المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 245 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، وقال إنّ المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة ضمت 447 كم بتكلفة إجمالية مليار و580 مليون جنيه.

انطلاق القافلة الطبية الثانية من أسوان لتنزانيا

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، انطلاق القافلة الطبية الثانية لتنزانيا، وتشمل عددا من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة بتخصصات المسالك البولية، وبخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وتضم العديد من التخصصات الطبية مثل العظام والمسالك البولية والجراحة العامة والتخدير.

في البحيرة، أعلن الدكتور هاني جميع، وكيل وزارة الصحة، استلام 12 جهاز أشعة بتكلفة إجمالية حوالي 5 ملايين جنيه، سيتم توزيعهم على 12 مستشفى تابعة للمديرية لخدمة المرضى في أقسام العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية.

في الأقصر، انطلق المشروع القومي لرياضة المرأة في إطار اهتمام الدولة بصحة ولياقة المرأة المصرية، إذ أن المشروع يستهدف 300 مشاركة على الأقل ويشمل ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة اليد والكاراتية.