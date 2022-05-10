الأرصاد: طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

الطقس ربيعي مائل للحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أنّ معظم الكتل الهوائية التي نتأثر بها هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وتساعد على انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرةً إلى أن الطقس سيكون من ربيعي إلى مائل للحرارة، وحارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن في فترة الليل، فإن درجات الحرارة بدأت ترتفع فيها، والطقس لطيف على أغلب المناطق عدا السواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة بالإضافة إلى أنّ الظاهرة الجوية تكون مؤثرة في حال وجود الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.