شبكة عروس بـمبلغ 10 آلاف جنيه.. «دبلة ومحبس وخاتم وانسيال خفيف»

في التغيرات العالمية على الصعيد الاقتصادي، فضلًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تتباين أسعار الذهب في الأسواق المصرية بشكل يومي، ما بين ارتفاع وانخفاض، الأمر الذي يؤثر على السوق المحلية من زاوية العرض والطلب.

وقال عادل عبدالراضى، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بالجيزة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الاقبال على شراء الذهب الآن ليس بنفس المعدلات السابقة، بسبب التباين في الأسعار بشكل يومي.

وأشار إلى أن المقبلين على الزواج والراغبين، في شراء «الشبكة»، من الممكن شراؤها بسعر يتراوح بين 10و15 ألف جنيه، لشراء ما بين 10 و12 جرام عيار 18 عبارة عن «دبلة، محبس، خاتم، وانسيال خفيف».

أما إذا رغب في شراء الذهب عيار 21 فسيكون عدد الجرامات أقل، فضلًا عن فرق السعر بين الجرام عيار 18 وسعر جرام الذهب عيار21.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 1,016 جنيها للبيع و1,033 جنيها للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1,185 جنيها للبيع و1,205 جنيهات للشراء.

- سجل بيع جرام الذهب من عيار 24 بسعر 1,354 جنيه، و1,377 جنيها للشراء.

- سجل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم 9,480 جنيها للشراء و9,640 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتواصل أسعار الذهب في أسواق المال تسجيل تباينات مختلفة، في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء 10 مايو.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

-في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- كما سجّل سعر الجنيه الذهب نحو 7,841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.