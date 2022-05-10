سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمشغولات الذهبية، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، إثر تصدرها محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، بعد أن سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية حيث تخطت بعض الأعيرة سعر 1200 جنيه.

«الوطن» تستعرض من خلال التقرير التالي، أسعار بيع وشراء الذهب في الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 ، اليوم الثلاثاء 10 مايو، في إطار ما تقدمه للقراء بشكل يومي، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 و24

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,016 جنيه للبيع و1,033 جنيه للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، 1,185 جنيه للبيع و1,205 جنيه للشراء، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 1,354 جنيه فيما سجل سعر 1,377 جنيه للشراء، فيما وصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى 9,480 جنيها للشراء ونحو 9,640 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء 10 مايو، حيث سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار الآتية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيه، بما يعادل 60.58 دولار.

- سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيه، بما يعادل 424.08 دولار.

وكانت شعبة الذهب بالغرف التجارية، نفت بشكل رسمي في وقت سابق، ما جرى تداوله من أخبار بشأن إيقاف حركة بيع وتداول الذهب، مؤكدة أنّ عمليات البيع والشراء مستمرة في الأسواق المحلية المصرية.