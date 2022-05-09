الحكم على 5 متهمين في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز بالغربية غدا

حالة من الترقب والقلق يعيشها أهالي المتهمين الخمسة في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، و25 كلي غرب طنطا، والخاصة بوفاة الطالبة «بسنت»، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني» بالغربية، إذ تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى محكمة جنايات طنطا لتحديد مصير أبنائهم.

محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، نظرت القضية في شهر فبراير الماضي، وبعد تداول القضية عدة جلسات شهدت سماع مرافعة النيابة العامة ومحامي المجني عليها ودفاع المتهمين، وقررت تحديد غد الثلاثاء، 10 مايو الجاري، للنطق بالحكم في القضية التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

أهالي القرية يترقبون صدور الحكم

و«كفر يعقوب» التي حدثت بها الواقعة، إحدى قرى مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتقع على طفاف نهر النيل فرع رشيد، جنوب غرب محافظة الغربية، وتبعد نحو 50 كيلو مترا عن مدينة طنطا، مسقط رأس المجني عليها والمتهمين الخمسة، وهو ما جعل هناك نوعا من الحساسية في التعامل من قبل أهالي القرية، سواء مع أهل المجني عليها أو أسر المتهمين.

وتوقع البعض حدوث مشادات ومشاحنات وتراشق بالألفاظ بين الطرفين، وهو ما حدث بالفعل، عندما تعرضت شقيقة المجني عليها للسب والقذف من قبل عدد من أهالي بعض المتهمين أثناء شرائها الطعمية والفول في صباح أحد الأيام، وتدخل عقلاء القرية وتم السيطرة على الموقف.

«بسنت» تنهي حياتها بحبة الغلة السامة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات برئاسة العميد محمد شبل، مأمور المركز، يفيد ورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي باستقبال فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى بسنت خالد طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ومقيمة بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، مصابة بالتسمم.

وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وقررت الانتحار بعد تعرضها الى الابتزاز من قبل بعض شباب القرية، من خلال نشر صور مخله منسوب لها بقصد استغلالها جنسياً عبر هواتف محمول أهالي القرية.