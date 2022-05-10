مشروع «2 كفاية»: نفذنا 9.3 مليون زيارة لطرق أبواب الأسر المستهدفة

قال أحمد يونس، منسق مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إنّه تم إجراء 9.3 مليون زيارة متكررة بطرق أبواب الأسر المستهدفة لمتابعتها ورصد الأشخاص المؤثرين في زيادة الإنجاب وتوصيل رسائل صحيحة لهم وتوعيته بمفهوم الأسرة الصغيرة: «لدينا 65 عيادة في 10 محافظات، ولدينا 250 ألف سيدة ترددت على وحدات تنظيم الأسرة ووحدات 2 كفاية، من إجمالي مليون سيدة نستهدفها، واستخدمت 200 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة».

العمل في المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى بمعدلات الإنجاب

وأضاف منسق مشروع «2 كفاية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد: «نعمل في 10 محافظات الأكثر فقرًا والأعلى بمعدلات الإنجاب وهي محافظات الصعيد بداية من الجيزة حتى أسوان ومحافظة في وجه بحري، وهي محافظة البحيرة، وكان الأشخاص المؤثرين في زيادة الإنجاب مختلفين، ومن هؤلاء الأشخاص هي الحما أو الزوج في بعض الأوقات».

الشخص المؤثر في زيادة الإنجاب يختلف بحسب المجتمع

وتابع منسق مشروع « 2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية أن الشخص المؤثر في زيادة الإنجاب يختلف في بعض الأماكن والمجتمعات من الوجه البحري إلى الوجه القبلي: «نرصد النتائج عن طريق معرفة عدد الأسر التي ذهبت إلى وحدات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتعتبر الوزارة شريك أساس في هذا الأمر، كما تدعمنا بوسائل تنظيم الأسرة في العيادات التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية».