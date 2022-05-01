«التضامن»: 194 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بعيادات 2 كفاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى تنظيم أكثر من 9 ملايين زيارة طرق أبواب ببرنامج «2 كفاية»، بينما وصل عدد الندوات التي جرى تنفيذها لأكثر من 4 آلاف و374 ندوة، وحضرها أكثر من 449 ألف رجل وسيدة، مشيرة إلى أن عدد المترددات على عيادات 2 كفاية حتى مارس الماضي، وصل إلى 251 ألف و193 سيدة.

وأضافت الوزارة، أن عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 194 ألف و574، إذ تحصل السيدة المستفيدة على خدمات الكشف، واستخدام وسيلة تنظيم الأسرة، وكذلك متابعة الحمل.

تنفيذ العرض المسرحي «2 كفاية» بالساحات والشوارع

وأوضحت وزارة التضامن فى تقرير لها، أنه جرى تنفيذ العرض المسرحي «2 كفاية»، بالساحات والشوارع الرئيسية، في 20 قرية من قرى «حياة كريمة» بـ10 محافظات مستهدفة في المرحلة الأولى، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان».

التعاون مع 400 جمعية أهلية لإنشاء عيادات تنظيم الأسرة

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف العام على مشروع 2 كفاية، إنه جرى حصر القرى التي لا تتمع بخدمات الصحة الإنجابية وكذلك خدمات تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أنه يجري التعاون مع 400 جمعية أهلية لإنشاء عيادات تنظيم الأسرة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مستوى المحافظات المختلفة.

وأوضحت وزارة التضامن، أن المثقفة المجتمعية تتولى المرور بشكل مستمر وبصفة دورية ومستمرة على الأسر المستفيدة، مـن خلال حملات طرق الأبواب «2 كفاية» لتعريفهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وكذلك توعيتهم بمفهوم الأسرة الصغيرة، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق برنامج «وعي» من أجل التنمية والحياة الكريمة، لبث العديد من الرسائل، ومن بينها تنظيم الأسرة لضمان صحة وسلامة الأم والطفل.