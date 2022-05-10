عامل يقتل زميله بسكين في مشاجرة بشبرا الخيمة

تخلص عامل في شبرا الخيمة، من زميله، بعدة طعنات نافذة في جميع أنحاء الجسد، إثر مشادة بينهما تطورت لمشاجرة، فسدد المتهم عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، ونُقلت الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

بلاغ بالعثور على جثة

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، يفيد بأنه أثناء نزوله من «الشقة» محل سكنه اكتشف أن باب شقة أحد جيرانه -مقيم بذات العقار- مفتوحًا ولدى دخوله «الشقة» لاستطلاع الأمر عثر على جثته وبها عدة طعنات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية للمعاينة والفحص، وتبيّن أن الجثة لعامل بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

التحريات في واقعة القتل

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا مقيما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه، وتبيّن إصابته بسحجات بالرقبة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًَا أنه أثناء وجوده بمسكن المجني عليه حدثت مشاجرة بينهما، تعدى خلالها على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتخلص من الأداة المستخدمة وألقاها بالطريق العام.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وملابساتها، والإصابات الموصوفة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم.