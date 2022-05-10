رامي جمال عن تلحينه «من أول دقيقة»: إليسا صديقة مقربة.. وطعيمة صاحب الفكرة

كشف الفنان رامي جمال كواليس مشاركته كملحن في أغنية «من أول دقيقة» للفنانة اللبنانية إليسا برفقة الغني المغربي سعد لمجرد، والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرًا.

وقال رامي جمال، خلال لقائه في برنامج «Insider بالعربي» المذاع على شاشة قناة «دبي»، إن علاقته بإليسا قوية جدًا: «للأمانة إليسا صديقة مقربة جدا مني وجدعة وبجبها جدا، ولكن رغم إن شغالين على حاجات تانية تخص ألبومها الجديد ولكنها مكلمتنيش خالص على المشروع دا».

رامي جمال يكشف كواليس مشاركته في أغنية «من أول دقيقة»

وأضاف: «أمير طعيمة هو صاحب المشروع، لقيته بيكلمني وقالي عايزين نعمل ديو غنائي بين إليسا وسعد لمجرد عايزين ننزل نتشغل عليه، وبالفعل اشتغلنا عليه شهرين».

كما أشار «جمال» إلى أنه كان يتوقع ذلك النجاح الكبير للأغنية: «فكرة إنك بتعمل ديو لاتنين ناجحين كدا واصلين لمليارات من المشاهدات على قنواتهم على اليوتيوب فأنت بتشتغل مع ناس ضامن نجاحها».

أغنية «من أول دقيقة» تحقق 19 مليون مشاهدة

يذكر أنّ أغنية «من أول دقيقة» هي أول ديو غنائي يجمع إليسا وسعد لمجرد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحا مبهرًا منذ طرحها عبر «اليوتيوب» والمنصات الإلكترونية المختلفة، إذ حصدت حتى الآن 19 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.