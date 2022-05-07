شيريهان تشيد بأغنية «من أول دقيقة».. وإليسا ترد: شكرا ست الكل

أشادت النجمة شيريهان بأغنية «من أول دقيقة» التي جمعت الثنائي إليسا وسعد لمجرد في ديو غنائي مميز حقق نجاح جماهيري كبير منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت شيريهان أغنية من أول دقيقة عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر وأشادت بها قائلة: «عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس.. لا يصح إلا الصحيح».

إليسا توجه رسالة خاصة لشيريهان

وردت إليسا قائلة: «يعني فرحتي بالأغنية ونجاحها كوم وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شيريهان كوم تاني، نحنا تعلمنا منك ومن فنك الإبداع شكرا ست الكل».

أغنية من أول دقيقة هي أول ديو غنائي يجمع ما بين إليسا والمغربي سعد لمجرد وتمّ طرحها على طريقة الفيديو كليب والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وهي باللهجة المصرية.

إليسا وسعد لمجرد ترند رقم واحد على يوتيوب

الديو حقق نجاحًا كبيرًا بمجرد طرح الأغنية ويقترب عدد مشاهداته حتى الآن على موقع يوتيوب من 9 ملايين مشاهدة كما يتصدّر ترند رقم واحد على الموقع.

وتقول كلمات الأغنية:

بغير من عيني وأنا شايفك

وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفـك

بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك

بحبك قد إيه

ارسمني في ليلك نجمة

ضيها يلمع في العين

اكتبني في عمرك كلمة

يحكوها الناس بعدين.