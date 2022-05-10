لا نية لمدها.. موعد غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وشروطه

السفر لأداء الحج من خلال الجمعيات الأهلية يطمح إليه الكثير من المنتسبين لتلك المؤسسات، وعليه أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا نية لمد فترة التقديم عن الموعد المحدد، في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج، وهو ما يدفع البعض للبحث عبر المنصة العالمية «جوجل» حول الموعد الأخير للتقديم باعتبارها بداية الحصول على فرصة السفر.

موعد غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي فإنه سيتم غلق باب التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية فى أداء فريضة الحج لموسم 1443-2022، الخميس المقبل الموافق 12 مايو الجاري.

شروط التقديم والقبول في حج الجمعيات 2022

وبحسب التضامن فإن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها لأداء فريضة الحج وتفاصيلها كالتالي:

- يجب أن يكون مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددًا الاشتراك السنوى للجمعية.

- يجب أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022 ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- يجب أن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة.

- يجب تقديم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

- لا بد من الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

خطوات وإجراءات التقديم لحج الجمعيات الأهلية

- يتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

- استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج، من هنا.

- التقديم عبر الإنترنت، أو من خلال استمارات التقديم للحج والمتواجدة بمختلف مديريات التضامن التي تقدم بشكل مجاني.

- أتاحت المؤسسة القومية للحج عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رابط لتحميل طلب الحج وذلك من خلال هذا الرابط.

الأوراق المطلوبة في حال القبول

- 12 صورة شخصية خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

- بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- تقديم شهادة طبية بالحالة الصحية.

يذكر أن الشهادة الطبية يجب أن تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها المؤسسة القومية لتيسير الحج بالخلو من الأمراض المزمنة، مثل «الفشل الكلوي، التليف والفشل الكبدي، حالات القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية وألزهايمر وأي مرض يعوق أداء المناسك».