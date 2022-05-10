7 فئات ممنوعة من المشاركة في الحج لعام 2022.. تعرف عليها

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين، بفتح باب القرعة للحج هذا العام، والذي سيكون من خلال وزارتي التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية، حيث جرى وضع عدد من الشروط والقواعد المحددة للراغبين في التقدم للمشاركة في قرعة الحج، التابعة لوزارة الداخلية لعام 2022.

كما جرى الكشف عن الفئات الممنوعة من المشاركة في الحج، نظرا لحالتهم الصحية، ولأنّهم أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا وما يترتب عليها من مضاعفات.

الممنوعون من المشاركة في حج القرعة

- أصحاب مرضى الأورام في المراحل المتأخرة منه.

- مرضى الفشل الكلوي الذين يواظبون على عملية الغسيل الكلوي.

- المصابون بأمراض نفسية.

- مرضى آلزهايمر، حيث يحتاجون إلى رعاية متواصلة.

- المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- أصحاب مرض التليف الكبدي المتقدمة.

- مرض تليف الرئة.

شروط المشاركة في حج القرعة

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- أن يتمتع المتقدم لقرعة الحج، بكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الرجال، عن 25 سنة، ولا يزيد عن 65 عاما.

- بالنسبة لسن السيدات الأقل من 45 عاما والمتقدمين لقرعة الحج، فيجب وجود محرم شرعي لهم، على ألا يقل عمر المحرم عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، وألا يكون سبق له أداء فريضة الحج.

شروط قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الحج للمتقدمين لحج الجمعيات الأهلية، وهي كما يلي:

- يجب أن يكون المتقدم لحج الجمعيات الأهلية مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددا للاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية الأهلية مقيدة بالوزارة قبل 1 يناير 2022.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما.

- ألا يكون على الجمعية الأهلية أي جزاءات بسبب مخالفات سابقا.