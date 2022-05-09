«التضامن»: حصلنا على 3 آلاف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جائحة كورونا، وتقليل أعداد الحجاج خلال العامين الماضيين جعل الناس لديهم رغبة كبيرة في الحصول على فرصة لأداء مناسك الحج، متابعا: «كنا نحصل سابقا على 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية ويتقدم لها ما يقرب من 36 ألف مواطن بما يعادل 3 أضعاف الفرص المقدمة، والآن تخصص لنا 3 آلاف تأشيرة».

موعد إعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية

وأوضح «عبد الموجود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن الوزارة تستهدف الحج الاقتصادي لتوفير أفضل الخدمات في المنطقة المركزية للحرمين والتغذية المناسبة، لافتا إلى إعلان تكلفة الحج الخميس المقبل بعد اجتماع مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الخدمات حتى الآن لم تعلن أسعارها من قبل الجانب السعودي مثل شعائر الحج، ولا بد من حسم الرسوم لتحديد الأسعار النهائية.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن من يتقدم للحصول على حج وزارة التضمان الاجتماعي لا بد أن يكون مسجلا لدى إحدى الجمعيات الأهلية، ولا يزيد عمره عن 65 عاما بناء على تعليمات المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا واستعباد مرضى الفشل الكلوى والأمراض والكبد المتأخرة والالتهاب الرئوي والحوامل، لافتا إلى اشتراط الحصول على جرعتي لقاح كورونا قبل سفر الحجاج وإجراء مسحة قبل السفر بـ72 ساعة.