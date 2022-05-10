ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في مطاعم بالإسماعيلية

نجحت حملة تموينية مكبرة في الإسماعيلية، بالتعاون مع الطب البيطري، في ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر داخل بعض مطاعم الإسماعيلية قبل استخدامها وبيعها للمواطنين.

وذكر بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة تأتي استمرارا للحملات الرقابية على المطاعم والمحال التجارية والمخابز البلدية، تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

لحوم مذبوحة خارج المجزر

وأشار البيان الصادر عن ديوان محافظة الإسماعيلية، إلى إن اللحوم التي تم ضبطها وزنت نحو 200 كيلو وكانت مذبوحة خارج المجزر، وليس لها أي مصدر معلوم، لافتًا إلى أنه تم ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر أيضا، إضافة إلى 30 كيلو برجر ليس له بيانات داخل أحد المطاعم، وتم التحفظ عليها لعدم استخدامها.

محافظ الإسماعيلية: تكثيف الحملات على المطاعم

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في البيان، إنه وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها، ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية.

وأضاف، أنه تم تحرير 40 محضرا منها 14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر بيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر عدم الإعلان عن مخازن ومحضر إدارة بدون ترخيص.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم إعطاء بون للمواطن، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن و5 محاضر توقف عن الإنتاج.