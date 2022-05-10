تجديد حبس قاتل نجل شقيقته بسبب 400 جنيه في الإسماعيلية 15 يوما

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس قاتل نجل شقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بقتل المجني عليه بسبب الاعتداء عليه بالضرب.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم في القضية، فيما اصطحبت جهات التحقيق المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان الواقعة لتمثيل الجريمة بالكامل.

المتهم كسر جمجمته

واعترف المتهم بضرب المتهم، وصدم رأسه في إحدى الأشجار الموجودة في حديقة خلفية لمنزل جدة المجني عليه، ما تسبب في سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه.

وقالت دينا خالد شقيقة المجني عليه «إسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شقيقها نُقل إلى المستشفى غارقًا في دمائه، وفي حالة صحية صعبة بسبب نزيف داخلي على المخ، بسبب كسور مختلفة في الجمجمة، وعدم قدرة الأطباء على إيقافه.

وأضافت: «أخويا فضل 12 يومًا على أجهزة التنفس الصناعي، وقبل وفاته بيوم الدكتور قالي إنه بين إيدين ربنا، لكني كنت منتظرة عودته ليا حتى لو مريض».

المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بوحدة مباحث مركز الإسماعيلية إلى أن المجني عليه إسلام خالد 29 سنة، كان لديه إعاقة في يديه وقدمه.

وقالت المصادر الأمنية إنه كان يقيم مع جدته في قرية أبوعطوة التابعة لدئرة المركز ويعمل سائق «توك توك»، إلا أن خلافًا ماديًا وقع بينه وبين خاله بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ 400 جنيه وعدم رده أدى لوقوع الحادث.

شقيقة المجني عليه: وعدت المتهم بدفع المبلغ

وقالت دينا خالد، إن المتهم بارتكاب الواقعة هددها يوم ارتكاب جريمته بقتل المجني عليه بسبب 400 جنيه، ووعدته بسداد المبلغ، لعدم قدرة المجني عليه على العمل، متابعة: «قالي هكسر لك دماغه نصين».