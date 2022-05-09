مصرع شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما، بينهما طالب جامعي، وأصيب 8 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص نحمل لوحات معدنية رقم ط ص أ 3361 قرب مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

أسماء الضحيتين

وقالت مصادر طبية بالمستشفى في تصريحات لـ«الوطن» إن المتوفيين هما سيد عبده، وشهرته «حوسو»، موظف بشركة الكهرباء وحسين عبد الغفار طالب في كلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إسلام أحمد مرشد، وفاطمة عبدالهادي زكي، وهويدا نجاح علي، وميار أيمن عبدالرحمن، ومنة نادر توفيق، وطارق مصطفى محمد عباس، وحسن شكري حسن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 10 سيارات إسعاف إلي محيط الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس فيما تم التحفظ علي جثماني المتوفيين في مشرحة مستشفى فايد المركزي.

مصادر طبية: مصابين في حالة خطرة

وقالت المصادر الطبية إن بعض المصابين في حالة خطرة وحرجة غرفة العمليات، وتجرى لهم الجراحات اللازمة.

وأضافت المصادر أن هناك 3 حالات وصلت المستشفى بتوقف في عضلة القلب، وأنه جار عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم وعمل الفحوصات الطبية والأشعات.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الحالات في عمر الشباب وطلبة في جامعة قناة السويس، لافتة إلى أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام.

اختلال عجلة القيادة

وقالت المصادر الطبية إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة مما تسبب في انقلاب السيارة على أحد جوانب الطريق.

وأكد شهود عيان أن معظم المصابين في الحادث في عمر الشباب، وكانوا في حالة حرجة بسبب انقلاب الميكروباص أكثر من مرة علي الطريق.

وأضاف شهود العيان أن الطريق شهد العديد من الحوادث المرورية بسبب استمرار أعمال الإصلاحات خاصة في مدخل مدينة فايد ومنطقة أبو بلح قرب مدينة الإسماعيلية.